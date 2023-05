Diaz: «Milan-Inter sarà un battaglia pazzesca per decidere chi domina la città!»

Brahim Diaz racconta le sue sensazioni sull’euroderby di Champions League. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Marca alla vigilia di Milan-Inter.

ATMOSFERA DA DERBY – Brahim Diaz, intervistato dal quotidiano d’informazione sportiva Marca, ha espresso le sue sensazioni alla vigilia di Milan-Inter. Così il calciatore spagnolo rossonero: «Il derby di Champions League contro l’Inter? Li abbiamo già affrontati tante volte. Sarà una partita pazzesca, con tanti combattimenti e dove si vedrà quali colori dominano la città. Sarà emozionante, di sicuro. Se c’è tensione per Milan-Inter? Abbiamo avuto tante “finali” di fila e abbiamo avuto poco tempo per pensare. L’atmosfera da derby è palpabile e la gente vuole che arrivi il giorno. È considerata una partita molto importante, o due, ma questa rappresenta anche una semifinale di Champions League. In questi giorni non ho incontrato calciatori dell’Inter ma sono sicuro che anche loro saranno in ansia, e con molta motivazione conoscendo l’importanza dello scontro. A Milano tutto è molto passionale. Il calcio è vita. Milan e Inter sono due grandi squadre che vogliono sempre di più e vogliono sporgere il petto per dire: “Io sono di questa squadra e questa squadra governa la città”. Sarà una battaglia, senza dubbio».