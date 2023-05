Inter, con o senza Leao col Milan l’attenzione va tenuta al massimo

L’Inter nella sfida di Champions League col Milan non deve cadere in una sorta di trappola. L’assenza di Leao infatti può far calare l’attenzione.

DUBBIO ROSSONERO – La presenza o meno di Rafael Leao, infortunatosi nei primi minuti della sfida con la Lazio, terrà banco fino agli ultimi minuti prima dell’inizio di Milan-Inter. Tanto è infatti il peso del portoghese nell’economia del gioco rossonero da richiedere la necessità di tenersi aperto uno spiraglio fino agli sgoccioli. E proprio per questo c’è un rischio che l’Inter deve assolutamente evitare.

ELEMENTO CARDINE – Il Milan senza Leao perde del potenziale. Perde un uomo importante, un riferimento del gioco. Non vederlo nel suo ruolo preferito largo a sinistra, non averlo come spauracchio a ogni contropiede e nello sviluppo di ogni azione, non doversi preoccupare dei suoi dribbling cambia l’approccio alla partita. E l’Inter deve fare attenzione, in caso di assenza, a non rilassarsi.

TENERE L’ATTENZIONE – L’assenza di un elemento così qualitativo, così influente, di un avversario a cui si deve prestare tanta attenzione può far calare la concentrazione. In modo naturale, inconscio. Si può pensare che tutto diventi più semplice. E quindi rilassarsi. Abbassare quella tensione che è indispensabile per giocare ad alti livelli. Soprattutto per questa Inter. Leao o meno, gli uomini di Inzaghi dovranno essere bravi a rimanere mentalmente sul pezzo. Senza cadere nella trappola di sottovalutare l’avversario.