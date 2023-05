Toni: «Lukaku sta molto bene, io partirei con lui in attacco»

Il dubbio più grande per il Derby di Champions League per Simone Inzaghi è tra Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Luca Toni fa la sua scelta per l’Inter su Dazn.

MOMENTO – Il periodo di forma dell’attaccante belga è importante, Luca Toni farebbe questa scelta per l’Inter contro il Milan: «Lukaku adesso sta molto bene, Inzaghi lo ha aspettato tanto e secondo me adesso che ce l’ha non se ne priverà. Il belga sta meglio, è arrivato a 10 gol in stagione con la Roma. Io partirei con Lukaku dal primo minuto contro il Milan».