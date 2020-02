Del Cerro Grande arbitro di Ludogorets-Inter: oggi esordio assoluto

Carlos del Cerro Grande sarà l’arbitro di Ludogorets-Inter, partita dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020 in programma alle ore 18.55. Questa la scheda del direttore di gara della federazione spagnola, ufficializzato nella designazione arbitrale di martedì per il match di Razgrad.



NIENTE PRECEDENTI – Ludogorets-Inter sarà la prima partita per Carlos del Cerro Grande come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara spagnolo ha pochi incroci con le squadre italiane: appena tre e ancora senza una vittoria. Il 14 marzo di un anno fa, sempre in Europa League, ha diretto l’ininfluente sconfitta del Napoli per 3-1 contro il Red Bull Salisburgo (gli azzurri avevano vinto 3-0 all’andata degli ottavi), poi il 10 aprile è stato il fischietto di Ajax-Juventus 1-1 nell’andata dei quarti Champions League. In questa stagione ha ritrovato i partenopei, stavolta nella principale competizione UEFA, con il pareggio anch’esso per 1-1 sul campo del Liverpool dello scorso 27 novembre. Del Cerro Grande come lavoro, oltre all’arbitro, fa il poliziotto.