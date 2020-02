Ludogorets-Inter, Europa League: lâ€™arbitro designato per la partita

Ludogorets-Inter, Europa League: l’arbitro designato per la partita

Ludogorets-Inter si giocherà giovedì alle ore 18.55 alla Ludogorets Arena di Razgrad. Per la partita, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2019-2020, l’UEFA ha appena ufficializzato la designazione: l’arbitro del match sarà Carlos del Cerro Grande della federazione spagnola. Per la prima volta nel torneo si utilizzerà il VAR già da questo turno.



LUDOGORETS-INTER giovedì 20 febbraio ore 18.55 (andata sedicesimi Europa League)

Arbitro: Carlos del Cerro Grande

Assistenti: Juan Carlos Yuste – Roberto Alonso

Quarto ufficiale: Guillermo Cuadra Fernandez

VAR: Juan Martinez Munuera

Assistente VAR: Diego Barbero Sevilla