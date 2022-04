De Vrij neanche convocato in Juventus-Inter? Oggi decisivo l’allenamento – CdS

Oggi ad Appiano Gentile sarà decisivo l’allenamento per capire soprattutto le condizioni di Stefan de Vrij. Secondo il Corriere dello Sport, c’è anche il rischio di non essere convocato per Juventus-Inter.

RISCHIO FORFAIT – Stefan de Vrij, il tempo passa e le chances di vederlo in Juventus-Inter diminuiscono sempre di più. Secondo il collega Andrea Ramazzotti oggi sul quotidiano romano, al massimo l’olandese andrà in panchina, ma è più probabile che non venga addirittura convocato. Ieri ha accelerato e fondamentale sarà capire oggi la risposta del polpaccio sinistro, ecco perché diventerà fondamentale l’allenamento odierno. In difesa come già noto giocheranno Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Un trio affidabile anche se l’impostazione della manovra con lo slovacco al posto dell’olandese perde parecchio in fluidità, ecco perché Inzaghi ha sperato fino all’ultimo nel recupero dell’olandese.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

