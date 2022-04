Mulattieri, confermato l’intervento chirurgico alla spalla: il comunicato

Stagione sfortunata per Samuele Mulattieri, attaccante di proprietà dell’Inter e in prestito al Crotone per questa stagione. Dopo l’infortunio rimediato contro il Frosinone, confermata l’operazione chirurgica alla spalla (vedi articolo). Di seguito il comunicato del Crotone.

OPERAZIONE – “Samuele Mulattieri è stato sottoposto ieri, presso l’Humanitas di Milano, ad intervento chirurgico di stabilizzazione a seguito della lussazione della spalla sinistra, al termine del quale gli è stato applicato un tutore rigido che dovrà indossare per quattro settimane. Alla fine di questo periodo si sottoporrà alla riabilitazione del caso”.

Fonte: fccrotone.it