Inter a secco in trasferta da oltre tre mesi. Inzaghi, ci vuole una scintilla – CdS

La differenza in campionato secondo il Corriere dello Sport, la sta facendo soprattutto il rendimento in trasferta. L’Inter, per esempio, fuori da San Siro non vince da oltre tre mesi, ecco perché contro la Juventus sarà importante più che mai.

RENDIMENTO – L’Inter in trasferta ha un rendimento totalmente da invertire, se consideriamo i quattro punti raccolti nelle ultime quattro gare fuori da San Siro. Basti pensare che il Milan ha totalizzato tredici punti e con una sola partita in più. L’ultima vittoria dei nerazzurri risale al 17 dicembre dello scorso anno nel roboante 5-0 realizzato dagli uomini di Simone Inzaghi contro la Salernitana. Ecco perché per il mister sarà importante ritrovare la vittoria già contro la Juventus, è questo l’unico modo per riaccendere la scintilla di un gruppo che sembra in calo a livello mentale.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

