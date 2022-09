De Vrij e Bastoni da horror, in Milan-Inter si salvano solo in quattro – TS

Le pagelle di Tuttosport relative a Milan-Inter non ci vanno leggere con i nerazzurri. Specialmente la difesa, che ha visto – secondo il quotidiano torinese – una bruttissima prestazione da parte di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Si salvano solo in quattro.

PRESTAZIONE HORROR – Dopo i tre gol subiti ieri sera in Milan-Inter, impossibile promuovere la squadra di Simone Inzaghi. Soprattutto la difesa, che ha visto in particolar modo le brutte prestazioni di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, entrambi sostituiti dal tecnico in corso d’opera ed entrambi che si sono visti recapitare un 4 in pagella. Tra le sufficienze, sono solo quattro (compresi i cambi) i giocatori nerazzurri ad averla meritata. Tre di questi sono cambi. Tolto infatti il 6 a Marcelo Brozovic, sono arrivati un 6 anche per Federico Dimarco, 6,5 per Henrikh Mkhitaryan e infine un 7 per Edin Dzeko, che ha riaperto la partita con il gol del 3-2.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino