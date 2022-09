Milan-Inter, la moviola: Chiffi con autorità e perfetto sul primo gol – TS

Daniele Chiffi ampiamente promosso da Tuttosport, che nella moviola di Milan-Inter sottolinea la grande capacità del direttore di gara di tenere le redini della partita. Con una menzione speciale sul primo gol dei nerazzurri.

MOVIOLA – Buonissima direzione di gara quella di Daniele Chiffi, che con autorità tiene in mano il derby Milan-Inter, impedendo al nervosismo di dilagare. In questo senso è da premiare la scelta di ammonire subito dopo 9 minuti Theo Hernandez e Denzel Dumfries per far capire di avere in pugno la partita. Menzione speciale anche per la scelta dei cartellini gialli, che sono tutti corretti, e per il gol del vantaggio di Marcelo Brozovic. In quest’ultima occasione è bravo l’arbitro a concedere il vantaggio dopo la reiterata trattenuta di Kalulu su Lautaro Martinez che protegge palla e dà il via all’azione della prima rete. Voto 7 per Chiffi (a differenza del Corriere dello Sport).

Fonte: Tuttosport – Federico Masini