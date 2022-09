VIDEO – Lazio-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Napoli, anticipo della quinta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



RIMONTA E VERTICE – Lazio-Napoli 1-2 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. Con un secondo tempo di spessore il Napoli dà un dispiacere all’ex Maurizio Sarri e tiene il passo del Milan in testa alla classifica. La Lazio passa dopo neanche quattro minuti: Felipe Anderson dalla destra serve centralmente Mattia Zaccagni, che con un destro angolato supera Alex Meret. La reazione azzurra porta a un palo colpito da Khvicha Kvaratskhelia, poco prima dell’1-1. Il pareggio lo firma Kim Min-jae, di testa al 38′ su cross dalla sinistra, con Ivan Provedel che respinge il pallone appena oltre la linea. L’orologio segnala all’arbitro Simone Sozza che l’1-1 è realtà, secondo gol in Serie A per il sudcoreano. Da lì è un monologo partenopeo, con la Lazio che non riesce più a reagire. Provedel, con alcune parate decisive, prova a mantenere il risultato in parità e ci riesce finché può. Poi al 61′ André Frank Zambo Anguissa sfonda a destra, cross arretrato e Kvaratskhelia con un guizzo trova il tiro imprendibile per l’1-2. Prosegue l’inizio di stagione spettacolare del georgiano, tornato titolare dopo aver riposato col Lecce.

Video con gli highlights di Lazio-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.