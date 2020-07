D’Ambrosio, traguardo speciale in SPAL-Inter: 200 in nerazzurro

Momento speciale per Danilo D’Ambrosio questa sera, nello 0-4 di SPAL-Inter (vedi articolo). Il giocatore infatti, subentrato dalla panchina al posto di Alessandro Bastoni, ha raggiunto la sua 200sima presenza con la maglia nerazzurra.

TRAGUARDO – Occasione speciale questa sera per Danilo D’Ambrosio, che questa sera non ha festeggiato solo lo 0-4 di SPAL-Inter, ma anche la sua duecentesima presenza complessiva in tutte le competizioni con la maglia nerazzurra. Un traguardo importante per il giocatore, approdato a Milano dal Torino nel lontano 2014. Questo il messaggio che gli è stato dedicato dalla società: “E con quella di stasera fanno 200 presenze complessive con la maglia dell’Inter!”.