Biraghi: “Anche sullo 0-4 bisogna tenere alto il livello. Gol a porte chiuse…”

Biraghi ha parlato a Inter TV dopo la vittoria per 0-4 di questa sera in SPAL-Inter. Ecco le sue considerazioni dopo la partita nella quale è stato uno dei principali protagonisti con un gol e l’assist per il momentaneo tris di Sanchez.

BEL POKER – Cristiano Biraghi parla al termine di SPAL-Inter su Inter TV: «Sapevamo che, comunque, non era facile, perché anche se la SPAL aveva dei problemi sono le ultime spiagge per loro. Non si sa mai come affrontano la partita, ci possono essere delle complicazioni: siamo stati bravi noi a far capire che comunque volevamo indirizzare nel verso giusto la partita. Porta inviolata? Nelle ultime partite proprio uno dei problemi che avevamo era che non riuscivamo a gestire. Anche sullo 0-3 o 0-4 è importante saper tenere alto il livello, abbiamo provato sulla nostra pelle ricevere dei ribaltoni che fanno male. Terzo gol e sempre a porte chiuse? Mi dispiace, però purtroppo è così. Speriamo che me ne tenga qualcuno per quando ci saranno i tifosi. Roma-Inter? Adesso ci teniamo domani per recuperare, poi sappiamo che per domenica c’è una partita altrettanto importante contro una squadra forte. Noi però siamo consapevoli di quello che possiamo fare, siamo l’Inter e andremo lì per vincere».