Biraghi: “Oggi era importante. Adesso guardiamo sopra di noi in classifica”

SPAL-Inter è terminata 0-4 . Queste le dichiarazioni di Cristiano Biraghi, rilasciate ai microfoni di “DAZN” dopo il fischio finale

FIDUCIA – Cristiano Biraghi ha messo la sua firma su SPAL-Inter siglando un bel gol di destro. L’esterno mancino, scuola nerazzurra, ha parlato così ai microfoni di “DAZN” nel post partita: «Oggi era importante perché sapevamo che la SPAL aveva difficoltà, non è mai facile affrontare queste squadre fisiche. Sapevamo che andando in vantaggio potevamo portarla a casa. Ora siamo secondi, guardiamo sopra e andiamo avanti. Uno uno dei problemi delle ultime partite era che andavamo in vantaggio e non gestivamo novanta minuti. Oggi sì e dobbiamo continuare così. Condizione fisica? Ci siamo allenati e stiamo tutti bene, in questo momento deve stare bene tutta la rosa. C’è bisogno di tutti».