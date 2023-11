Cuadrado, sensazioni positive dal calciatore. Un obiettivo – Sky

Juan Cuadrado potrebbe rientrare contro la Juventus, le sensazioni sono positive da Appiano Gentile. Lo racconta Andrea Paventi su Sky Sport.

RIENTRO – Su Juan Cuadrado si esprime Paventi: «Cuadrado doveva essere un’alternativa importante, lo si è visto all’inizio quando giocava tanto e incideva. Ricordiamo l’assist per Lautaro Martinez contro la Fiorentina. Ha fatto capire che nelle fasi finali della partita è un giocatore che può fare la differenza. L’infortunio lo ha bloccato molto. Questa è una settimana importante per consentirgli il rientro in gruppo. Lui ha fatto capire che sta bene, che non sente più il dolore. Se dovesse lavorare in un certo modo per qualche giorno con il gruppo potrebbe tornare tra i convocati per Torino».