Cuadrado punto di domanda: le soluzioni per Inter-Udinese! − CdS

Juan Cuadrado rimane un punto di domanda. In vista di Inter-Udinese, Simone Inzaghi dovrà scegliere l’opzione più congeniale per il ruolo di laterale destro.

DUBBI − Inzaghi ha ancora diversi dubbi in vista di Inter-Udinese, match valido per la quindicesima giornata di Serie A e in programmato sabato sera alle 20.45. Pesa l’assenza di Denzel Dumfries, che starà fuori una ventina di giorni. Infatti, il suo sostituto naturale, Cuadrado, non è ancora al top della forma causa tendinite. Dunque, il dubbio è duplice: è in grado di garantire almeno una cinquantina di minuti? C’è il rischio che la tendinite si ripresenti in forma nuovamente pesante dovendo giocare di più e anche spesso? Inzaghi prepara alcune soluzioni. Fra queste l’idea di spostare Davide Frattesi come esterno tutta fascia nel 3-5-2. Se non dal primo minuto, almeno negli ultimi scorci di partita. L’altra soluzione, quella più probabile, è l’avanzamento di Matteo Darmian come laterale con l’inserimento di Yann Bisseck nel ruolo di braccetto di destra. Tra oggi e domani, Inzaghi proverà a risolvere l’enigma.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno