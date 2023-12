Inter, oro dal centrocampo: gol e filtro! Verso ritmi da record − CdS

Il centrocampo dell’Inter è una delle armi più belle e importanti dell’armata guidata da Simone Inzaghi. Nicolò Barella l’ultimo a sbloccarsi.

ARMA − Il centrocampo dell’Inter ha già segnato 10 gol nelle prime 14 giornate, proprio come l’anno scorso. Ruolino che si era poi inceppato attestandosi sui 15 gol in 38 turni. L’Inter attuale potrebbe infrangere ogni record. L’ultimo della linea mediana a sbloccarsi è stato Nicolò Barella, che a Napoli non solo ha siglato un assist per il bolide di Hakan Calhanoglu, ma si è anche messo in proprio per la pregevole rete del momentaneo 0-2. Il bilancio parla chiaro: Calhanoglu ha già segnato sei gol (di cui cinque su rigore, praticamente un cecchino infallibile), Mkhitaryan due e un gol a testa per gli italiani Frattesi e Barella. Dunque, il centrocampo è uno dei tanti segreti di questa Inter schiacciasassi, prima in campionato e già agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Non solo i titolarissimi, ma Inzaghi ha dato fiducia anche alle seconde linee. Asllani è ormai diventato un giocatore di sicuro affidamento, mentre si attendono ulteriori risposte da Klaassen.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia