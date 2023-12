Zielinski, Inter e Juventus all’assalto: duello all’ultimo rialzo − CdS

Inter e Juventus in lotta sul mercato per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli, in scadenza a giugno 2024, già da gennaio potrebbe firmare un pre-contratto.

DUELLO − Lotta a due per Zielinski, uno dei parametri zero più prelibati della prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista polacco va in scadenza da Napoli il 30 giugno 2024 e nonostante ci sia la sua volontà di rimanere in azzurro, come anche dimostrato in estate rifiutando i 30 milioni piovuti dall’Al-Ahli, dal club di De Laurentiis ad oggi non filtra nessun avvicinamento per lavorare sul prolungamento. Dunque Inter e Juventus non stanno a guardare, con Marotta e Giuntoli pronti a duellare fino all’ultimo rialzato. La cifra da avvicinare se non da superare è di cinque milioni di euro. E in presenza di svincolati si arricchiscono e ingigantiscono i costi: un bonus alla firma (altri cinque?) e un triennale o un quadriennale, con la stessa somma, valgono complessivamente 20-25 milioni di euro netti, circa il doppio al lordo. Ma Zielinski, 30 anni a maggio, è un centrocampista universale ormai riconosciuto da tutti: uno dai piedi fatati capace di giocare in qualsiasi zona del campo. Inter-Juventus non finisce mai.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano