In Crotone-Inter ci saranno due cambi nella formazione in confronto alla gara di andata. Rispetto a gennaio, i nerazzurri avranno un approccio più qualitativo. A partire dall’utilizzo di Eriksen

IN NOME DELLA QUALITÀ – La gara di andata tra Crotone e Inter risale al 3 gennaio 2021, ed è la gara che inaugura il nuovo anno dei nerazzurri. La formazione era quasi quella tipo. Per nove undicesimi i giocatori di Antonio Conte saranno gli stessi. Cambierà solo il centro-sinistra del centrocampo. All’andata c’erano Arturo Vidal e Ashley Young. Oggi il cileno è ancora fermo ai box per infortunio, mentre l’inglese è indietro nelle gerarchie. Al loro posto ci saranno Christian Eriksen e uno tra Matteo Darmian e Ivan Perisic. Una formazione con una qualità nettamente superiore, per indirizzare la gara sin dal primo minuto sui binari nerazzurri.