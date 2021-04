Barella fotografa benissimo il momento della svolta Inter

Barella è uno dei tanti volti di questa cavalcata dell’Inter. E fotografa perfettamente il momento di svolta della stagione nerazzurra. Probabilmente, il cambio di gerarchie in Serie A.

CONSAPEVOLEZZA – 42 presenze, di cui 38 da titolare, 3 gol e ben 10 assist. Questi sono i numeri che permettono di tracciare un bilancio semplificato della stagione di Nicolò Barella. Ma non bastano a evidenziare l’importanza del numero 23 nella stagione dell’Inter. Il sardo è uno dei principali volti della cavalcata nerazzurra, e si sta imponendo come uno dei leader della squadra, nonostante la poca anzianità (di vita e di squadra). E nell’intervista di oggi con “Sky Sport” (vedi dichiarazioni) individua con estrema precisione il momento di svolta della stagione dell’Inter. Si tratta della gara di andata contro la Juventus, giocata a San Siro il 17 gennaio. Una gara in cui i nerazzurri si impongono nettamente vincendo 2-0, e a chiudere i conti è proprio Barella con un gol strepitoso. In quel momento l’Inter acquisisce la consapevolezza di essere la squadra più forte del campionato. E lì inizia la vera cavalcata nerazzurra, che porta a undici vittorie consecutive nelle successive dodici partite.