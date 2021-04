Vidal si allena e si prepara al rientro: «Manca sempre meno, ci siamo»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, continua con il recupero dopo lo stop per i problemi al menisco che lo sta tenendo lontano dal campo. Secondo il cileno stesso, il momento di tornare è sempre più vicino.

VOGLIA DI TORNARE – Arturo Vidal continua ad allenarsi duramente e a prepararsi per il suo rientro. Il centrocampista cileno è da tempo ai box per problemi al menisco, che lo hanno portato anche a doversi operare. Nonostante tutto, il giocatore non molla e conta i giorni per il ritorno in campo: “Sono sempre felice e forte, pronto per ciò che verrà. Forza Inter, ogni giorno manca sempre meno, ci siamo!”

