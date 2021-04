Lukaku, il Manchester City bussa ma l’Inter chiude la porta. Incedibile – Sky

Il Manchester City avrebbe fatto un tentativo con l’Inter per un possibile acquisto di Romelu Lukaku in vista della prossima stagione, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato e giornalista di “Sky Sport”. I nerazzurri, però, avrebbero chiuso ogni porta.

INCEDIBILE – Romelu Lukaku è sicuramente uno degli uomini simbolo (se non quello principale) dell’Inter di Antonio Conte. A suon di gol, il belga ha conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri e sta trascinando i nerazzurri nella cavalcata in questa Serie A. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di “Sky Sport”, il Manchester City avrebbe provato a sondare il terreno in casa nerazzurra per trattare l’acquisto del numero 9 nerazzurro. Un tentativo rispedito al mittente, dopo il quale i Citizens avrebbero virato su uno tra Harry Kane ed Erling Haaland.