Cremonese-Inter, tante assenze e panchina corta: Inzaghi con 3 Primavera

RINFORZI – L’Inter contro la Cremonese va alla ricerca dei 3 punti dopo la clamorosa sconfitta casalinga subita con l’Empoli. Simone Inzaghi ha diverse defezioni in squadra per via delle assenze di Marcelo Brozovic, Samir Handanovic, Nicolò Barella e Milan Skriniar (vedi focus), quindi decide di rinforzare e allungare la panchina con ben tre Primavera. I giovanissimi nerazzurri promossi sono Fontanarosa, Zanotti e Carboni.