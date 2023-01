Schuurs, attenta Inter! Offerta importante dalla Premier League – SI

Perr Schuurs è uno dei grandi obiettivi per l’Inter per rinforzare la difesa in vista degli ormai certi addii di Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Secondo Sportitalia, il giocatore potrebbe però finire in Premier League

OFFERTONA – L’Inter rischia di veder sfumare uno degli obiettivi per la difesa del futuro. Perr Schuurs del Torino è infatti uno dei nomi più caldi sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri in vista della prossima stagione. Ma è anche un nome che rischia di saltare. Secondo il giornalista Michele Criscitiello di Sportitalia, infatti, è arrivata un’offerta importante dalla Premier League. Nel dettaglio dal Leicester, che ha offerto ai granata 28 milioni di euro più il cartellino di Dennis Praet.