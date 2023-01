Darmian: «Nuovo ruolo? Devo essere pronto! Cancellare passo falso»

Darmian partirà titolare in Cremonese-Inter, l’anticipo che vale come prima partita del girone di ritorno di Serie A, ma in un ruolo diverso dagli ultimi (vedi formazioni). Ecco come ha presentato il match dallo Zini per Inter TV.

TORNARE A VINCERE – Matteo Darmian parla nel prepartita di Cremonese-Inter: «Abbiamo questa opportunità, oggi abbiamo una partita molto importante per noi. Vogliamo cancellare il passo falso contro l’Empoli, oggi scenderemo per portare a casa i tre punti. È una partita difficile e lo sappiamo, contro una squadra difficile da affrontare. Sicuramente il cambio di allenatore gli ha dato qualcosa in più, ma se scendiamo in campo con la giusta determinazione faremo la nostra partita. Il ruolo? Lavoro per essere pronto e a disposizione, poi quando il mister mi chiama devo saper aiutare la squadra».