Cremonese-Inter, a parte Handanovic e Brozovic: uno ha più chance − Sky

Handanovic e Brozovic hanno lavorato a parte, facendo personalizzato in vista di Cremonese-Inter. Uno soltanto potrebbe essere arruolabile per la sfida di sabato

I DUE ACCIACCATI − L’Inter si prepara alla partita di Cremona per riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro l’Empoli lunedì sera a San Siro. In vista del Derby lombardo, c’è da monitorare la situazione di Samir Handanovic e Marcelo Brozovic. Matteo Barzaghi di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti: «Allenamento personalizzato oggi per Handanovic e Brozovic. In vista di Cremona ha più possibilità di essere a disposizione il portiere. Vediamo che sensazioni avranno nei prossimi allenamenti».