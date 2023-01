Sneijder tuona: «Skriniar? Succede quando non c’è buon management!»

Il caso Skriniar è arrivato anche a Sneijder, ex leggenda nerazzurra. L’ex trequartista, presente ai sorteggi di Nations League, ha commentato così la situazione tuonando contro la dirigenza

VICENDA SKRINIAR − L’ex nerazzurro Wesley Sneijder ammonisce i dirigenti nerazzurri sul caso legato allo slovacco: «Quando non c’è un buon management diventa difficile controllare tutte le cose. In campo è facile, ma fuori più difficile ma molto importante. Non si può dire che i giocatori vadano via soprattutto in questo momento. L’Inter ha una bellissima squadra, non sarà un problema, ma per il resto sì. Deve esserci una persona adesso che dica: ‘Basta, pensiamo a fare un bel calcio e a vincere’. Niente di più».