Corvino: «Inter, ci aspetta compito arduo. Ci faremo trovare pronti»

Pantaleo Corvino, responsabile generale dell’Area Tecnica del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali della società salentina della prima giornata di campionato: contro l’Inter.

COMPITO ARDUO – Queste le parole di Pantaleo Corvino su Lecce-Inter: «Abbiamo concluso il trionfale campionato dello scorso anno davanti al nostro splendido pubblico, ora il calendario ci ha dato la possibilità di iniziare questa nuova annata sempre tra le mura amiche. Affronteremo i vice campioni d’Italia dell’Inter. Ci aspetterà un compito arduo, come del resto sarà arduo tutto il campionato. Lo scorso anno abbiamo compiuto un’impresa, ora siamo chiamati a fare un miracolo. Ci faremo trovare pronti, anche se bisogna considerare che il mercato sarà ancora aperto per l’inizio del campionato. Motivo per il quale le squadre impegnate non saranno formate definitivamente al 100%. Come sempre potremo contare sul supporto dei nostri tifosi affinché tutto si possa materializzare».