Bastoni: «Inzaghi ha trovato gruppo sano! Derby ha cambiato la stagione»

Bastoni è intervenuto ai microfoni di DAZN, nello speciale “Fino all’ultimo secondo” dedicato allo scorso campionato terminato all’ultima giornata con lo scudetto del Milan. Il difensore dell’Inter parla proprio del derby che ha indirizzato la stagione e dell’arrivo di Inzaghi

SVOLTA DERBY – Alessandro Bastoni, intervenuto nello speciale di DAZN “Fino all’ultimo secondo”, parla dell’arrivo di Simone Inzaghi nello spogliatoio nerazzurro e di quell’Inter-Milan che ha indirizzato la stagione: «Per Inzaghi sicuramente non era facile perché arrivava in un gruppo campione d’Italia però siamo veramente un gruppo sano. Ha trovato un gruppo disposto a mettersi al lavoro, ad ascoltarlo e a seguire i suoi consigli seguirlo e le sue indicazioni. Dal 75′ in poi è cambiato il campionato perché per noi era molto importante vincere con il Milan e penso che da quella partita sia cambiata poi la stagione. Potevamo andare potenzialmente a +10 con la sfida che avevamo da recuperare con il Bologna».