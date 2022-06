Simonetti: «Italia? Una cosa inaspettata! Ansiosa di sapere come finirà»

Flaminia Simonetti si trova in ritiro con l’Italia Femminile di Milena Bertolini che sta svolgendo la preparazione in vista dell’Europeo. La centrocampista dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport, ammette di avere una certa ansia

ANSIA POSITIVA – Flaminia Simonetti, centrocampista dell’Inter Women, quasi non si aspettava la chiamata del Commissario Tecnico dell’Italia, Milena Bertolini: «Sicuramente sono contenta di essere arrivata fino a qui, è stata una cosa un po’ inaspettata perché non mi aspettavo di arrivare fino all’ultimo. Non nego che comunque c’è un’ansia, però un’ansia positiva, di sapere come andrà a finire, se rientrerò nelle 23 o meno. Sicuramente è stato un bel percorso, un mese intenso dove abbiamo lavorato tanto. Sono soddisfatta, ho dato tutto quello che potevo dare e quindi poi in qualsiasi modo andrà sarò comunque contenta di tutto».