Baroni: «Prima con l’Inter, felici per un motivo. Daremo il massimo»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali della società salentina in vista della prima giornata di campionato contro l’Inter.

MURA AMICHE – Marco Baroni ha analizzato così la prima giornata di campionato tra il suo Lecce e l’Inter: «Siamo felici di poter iniziare questa nuova avventura davanti ai nostri tifosi. Ci siamo congedati da loro la sera della gara con il Pordenone e tra non molto li ritroveremo per la prima con l’Inter. Daremo il massimo per difendere quello che ci siamo guadagnati sul campo. Ogni gara sarà una sfida, dovremo guardare esclusivamente a quello che faremo per farci trovare pronti a ogni appuntamento. La prima e l’ultima giornata verranno disputate a casa nostra, dove i nostri tifosi sono sempre numerosi e rappresentano una spinta in più».