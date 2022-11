Correa, occasione col Bologna? Ecco chi salta! L’Inter cerca risposte − Sky

Correa ha buone chance di giocare dal primo minuto contro il Bologna. L’Inter lo segue attentamente, deve dare di più per meritarsi la maglia nerazzurra

RICHIAMO − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Matteo Barzaghi si concentra sulle possibili scelte di Inzaghi in vista del Bologna: «Correa? Penso che ci sarà spazio per lui, l’unico allenamento in vista di domani sarà pomeriggio. Uno tra Dzeko e Lautaro Martinez dovrà rifiatare. Il Tucu è sempre sotto la lente di ingrandimento: uno perché è stato un grande investimento, ha fatto intravedere solo qualcosina, non è riuscito ad essere continuo. Può essere occasione per trascinare l’Inter».