Inter-Bologna, Brozovic torna dal 1′? In arrivo alcune rotazioni

Nella partita in programma domani sera tra Inter e Bologna potrebbero vedersi alcune rotazioni nella formazione nerazzurra. In campo Marcelo Brozovic dal 1′?

ROTAZIONI – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, Simone Inzaghi potrebbe effettuare qualche cambio nella formazione dell’Inter in campo dal primo minuto contro il Bologna. In difesa recuperato Alessandro Bastoni, mentre Francesco Acerbi sarebbe favorito su Stefan de Vrij che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo potrebbe tornare titolare Marcelo Brozovic al posto di Henrikh Mkhitaryan. In attacco potrebbe rivedersi Joaquin Correa al posto di Edin Dzeko o Lautaro Martinez. Sarebbero in aumento le chance per il Tucu, vista la scarsa incisività degli attaccanti contro la Juventus.

Fonte: Sport.Sky.it