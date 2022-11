Inter, guaio rimonte: crollo inevitabile se va in svantaggio, record negativo

Inzaghi, nella conferenza stampa post partita di Juventus-Inter (vedi articolo), ha segnalato la difficoltà a reagire dopo i colpi subiti. I dati in campionato sentenziano come il disastro sia completo e c’è un record negativo di tutta la Serie A.

MAI UN PUNTO – L’Inter è andata sotto nel punteggio in cinque giornate di Serie A su tredici. Si tratta delle cinque sconfitte: Lazio, Milan, Udinese, Roma e Juventus. La squadra di Simone Inzaghi non ha collezionato nemmeno un punto da posizione di svantaggio, solo il Monza in tutto il campionato è riuscito nel non certo invidiabile record negativo. Un dato che segnala come l’Inter, quando subisce un episodio “contro”, non abbia la giusta tenuta mentale per reagire. Si è visto in maniera lampante domenica, dove dopo quattro nitide occasioni per andare sopra ha subito l’1-0 di Adrien Rabiot ed è crollata, fallendo il pari con Lautaro Martinez e poco altro. La rimonta l’ha fatta solo una volta in stagione, a Barcellona in Champions League, portando a casa il fondamentale 3-3. Lì era sotto 1-0 a fine primo tempo. Per il resto solo delusioni e la sensazione che, a livello di testa, qualcosa non stia andando per il verso giusto.