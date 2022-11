De Grandis: «Inter, troppi gol subiti in trasferta. C’è un grosso problema»

L’Inter continua ad avere grandi difficoltà nelle gare in trasferta. Con la Juventus infatti è arrivata la quinta sconfitta fuori casa. Numeri che evidenziano un grosso problema. il giornalista De Grandis, ospite a Sky Sport 24, ha provato a fornire una sua spiegazione a queste difficoltà esterne dei nerazzurri.

DIFFICOLTÀ LONTANO DA SAN SIRO − Il giornalista Stefano De Grandis ha provato a fornire una sua spiegazione ai problemi dell’Inter in trasferta: Le sue parole: «Alle volte ti condannano gli episodi. Con questo non voglio salvare Simone Inzaghi, perché gli errori li ha fatti. Con la Juventus però le occasioni nel primo tempo ci sono state, e l’Inter ha avuto cinque palle gol. Quante volte si è visto Lautaro Martinez caricare il sinistro e mettere il tiro fuori o nel secondo tempo sbagliare il diagonale. La squadra di Inzaghi ha preso sedici gol fuori casa, la peggiore difesa della Serie A in trasferta. Tu con questo dato puoi sperare di vincere la Champions League o la Serie A? Ovviamente no. Questo è un punto dove mettere le mani, è una difficoltà da superare. I nerazzurri hanno perso cinque volte in trasferta, volendo contare anche il derby, che non è una trasferta vera e propria, perché è presente il pubblico di entrambe. Questo significa che la squadra quando non è supportata dai propri tifosi va in difficoltà. Quindi potrebbe essere un problema di personalità o di una difesa poco coperta. Ricordiamo infatti, che l’Inter strutturalmente non ha un’incontrista, ha solo giocatori tecnici. Per questo o gioca bene palla al piede o fa fatica».