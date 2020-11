Conte ritrova la sua fascia destra, ma in Inter-Torino doppio ballottaggio

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Conte oggi può dirsi mediamente soddisfatto dalle notizie arrivate fino a questo momento dai ritiri delle nazionali. E in vista di Inter-Torino forse potrà scegliere qualche coppia con più opzioni in rosa. In particolare sulla destra

TITOLARI – La prestazione di Achraf Hakimi con la maglia della Nazionale Marocchina (vedi articolo) fa tirare un sospiro di sollievo ad Appiano Gentile. Nonostante il solito utilizzo “fuori ruolo” (alto a sinistra, ndr), per l’Inter è fondamentale far rientrare l’allarme infortunio. E considerando anche il recupero di Milan Skriniar dopo il Covid-19, Antonio Conte avrà finalmente a completa disposizione la sua coppia migliore per la parte destra del suo undici titolare.

ALTERNATIVE – In vista di Inter-Torino, però, va segnalata la candidatura dei due grandi ex. Come terzo di destra Danilo D’Ambrosio, che comunque parte dietro nelle gerarchie rispetto a Skriniar. E come esterno a tutta fascia Matteo Darmian, che può godere del periodo di allenamento sotto gli occhi di Conte mentre Hakimi e gli altri nazionali sono in giro per il mondo. Solo dopo il rientro di tutti, soprattutto per via dell’ultimo giro di tamponi, verrà scelta la coppia destra dell’Inter anti-Torino. Al momento buone chance per la coppia Skriniar-Darmian.