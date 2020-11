Vidal non si ferma più: altro gol col Cile (dopo lungo consulto VAR)

Arturo Vidal Cile-Colombia

Vidal ha realizzato il suo quarto gol in tre partite col Cile. Il centrocampista dell’Inter ha pareggiato la partita contro il Venezuela, dopo che i padroni di casa avevano trovato il vantaggio nei primi minuti di gioco.

ANCORA A SEGNO – Arturo Vidal ha col Cile tutt’altro spessore rispetto alla pallida versione vista sin qui all’Inter. Il centrocampista, dopo la doppietta contro il Perù quattro giorni fa (vedi articolo), si è ripetuto stasera a Caracas. Il Venezuela si porta in vantaggio al 9′ con Luis Mago, ma il vantaggio della Vinotinto dura appena cinque minuti. Alexis Sanchez, con la sua classica giocata sul centro-destra per favorire l’inserimento del laterale, serve Mauricio Isla sulla falsariga di quanto fatto nel 3-3 di Inter-Fiorentina due mesi fa. L’ex terzino di Cagliari, Juventus e Udinese mette in mezzo forte e basso, un difensore salva sulla linea ma al limite dell’area piccola proprio Vidal trova il varco giusto per bucare la porta avversaria. C’è un lungo consulto VAR, probabilmente per verificare eventuali posizioni di fuorigioco, ma dopo un minuto l’arbitro convalida: 1-1. Per lui sono quattro gol in tre partite nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. La speranza è che da domenica Vidal faccia vedere queste cose anche con l’Inter..