Conte, un messaggio al gruppo dopo Lazio-Inter. Eriksen col Ludogorets?

Conte non ha criticato la prestazione della squadra ieri sera in Lazio-Inter (vedi articolo), ma ha comunque trovato in modo di segnalare un lato negativo. Lo riporta il sito del “Corriere della Sera”, rivelando il messaggio del tecnico ai giocatori: ora c’è il Ludogorets, occasione per Eriksen?

DAY AFTER – Sono passate ventiquattro ore da Lazio-Inter e la delusione per la sconfitta resta forte. Antonio Conte ieri, a caldo, ha segnalato alcuni punti da migliorare e si spera che questo avvenga da subito, cioè da giovedì contro il Ludogorets. Il messaggio, rivelato dal “Corriere della Sera”, che il tecnico ha dato alla squadra al termine della partita dell’Olimpico è che certi errori sono inammissibili. Inevitabile il riferimento alle grottesche disattenzioni difensive costate il rigore del pareggio e il gol del 2-1, peraltro non le uniche sbavature della retroguardia in questo inizio di 2020.

COPPA DI RITORNO – Dopo Lazio-Inter, giovedì alle ore 18.55, ci sarà l’andata dei sedicesimi di finale in casa del Ludogorets. Per Conte potrebbe essere l’occasione di lanciare Christian Eriksen, fin qui titolare soltanto a Udine il 2 febbraio. Il danese anche ieri è subentrato nel finale, con qualche spunto ma ancora con la necessità di adattarsi ai nuovi schemi: giovedì l’auspicio è che sia il momento giusto. A Razgrad mancherà ancora Samir Handanovic, che tornerà contro la Sampdoria, ed è prevista pure l’assenza di Alessandro Bastoni, che ieri Conte ha lasciato in panchina per influenza.

Fonte: Corriere.it – Guido De Carolis