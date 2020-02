Conte: “Inter, gli eventi ci condizionano. I margini ci diano forza”

Conte è stato costretto ad analizzare la pesantissima sconfitta di stasera in Lazio-Inter su Inter TV. Questo il commento del tecnico dopo il KO in rimonta dell’Olimpico costato la testa della classifica.

BRUTTO KO – Antonio Conte commenta Lazio-Inter: «Penso che siano stati determinanti gli episodi. Dispiace, perché penso che comunque sia stata una partita buona. I dettagli oggi potevano spostare il risultato, dispiace perché penso che alla fine i due episodi del gol potevano essere evitati. Noi dobbiamo migliorare molto da questo punto di vista, perché in partite così importanti con giocatori comunque di qualità come avversari abbiamo fatto due regali. Questo mi dispiace, perché i ragazzi sicuramente hanno dato tutto quello che avevano. Non sono arrabbiato, assolutamente, perché l’atteggiamento era quello giusto: dispiace perché nel secondo tempo siamo rientrati, non so, ma un po’ irrequieti e un po’ insicuri. Questo lo dobbiamo migliorare, perché tante volte è l’evento che ci condiziona. Invece siamo noi che dobbiamo condizionare gli eventi».

VOLTARE PAGINA – Conte prosegue l’analisi di Lazio-Inter soffermandosi sul secondo tempo: «I margini ci sono, io l’ho detto chiaramente anche ai ragazzi. Oggi, come impegno, non avevo niente da rimproverare: quello che ho detto è che dobbiamo continuare nel processo di crescita, nel processo di miglioramento singolo. Ci sono tanti ragazzi che hanno grandi margini, devono aver voglia di migliorare e crescere: questo ci deve dare forza, perché se vogliamo continuare a crescere, o comunque avere l’ambizione di continuare a dar fastidio quest’anno e negli anni futuri, passa da un miglioramento anche singolo. Se migliori singolarmente porti un miglioramento a tutta la squadra».