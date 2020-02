Vecino: “Dato tutto, episodi girati contro. Bisogna tenere certi ritmi”

Vecino è stato il primo giocatore a presentarsi a Inter TV nel post partita di Lazio-Inter. Queste le sue parole al termine del posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A.

SCONFITTA PESANTE – Matias Vecino parla a Inter TV al termine di Lazio-Inter: «Penso che abbiamo dato tutto, purtroppo gli episodi oggi ci sono girati contro. Sapevamo che c’erano tre partite con alta intensità, per essere alla pari con queste squadre devi tenere certi ritmi. Adesso pensiamo a recuperare, perché c’è subito una partita giovedì. Il Ludogorets? Ancora non abbiamo guardato niente. Loro giocano in casa e vorranno fare bella figura, ma noi dobbiamo riprenderci».