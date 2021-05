Conte in Juventus-Inter con le certezze: un solo dubbio di formazione – Sky

Conte non fa sconti nella partita più attesa della stagione… a Torino. In Juventus-Inter andrà in campo la formazione nerazzurra migliore possibile. Di seguito gli aggiornamenti di Matteo Barzaghi – giornalista di ‘Sky Sport’ – direttamente da Appiano Gentile

FORMAZIONE TIPO – Non ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia ma a livello di formazione Antonio Conte torna alle sue certezze. A Torino si vedrà l’Inter titolare. Rispetto alle ultime due uscite, in difesa riecco Stefan de Vrij al posto di Andrea Ranocchia, addirittura capitano contro la Roma per via della panchina “regalata” a Samir Handanovic, che rientra tra i pali. L’unico vero dubbio di Conte è sulla fascia sinistra, dove dovrebbe giocare Ivan Perisic, ma anche Matteo Darmian e Ashley Young sono in corsa per una maglia dal 1′ perché si stanno comportando bene. Di seguito la probabile formazione dell’Inter di Conte contro la Juventus domani.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.