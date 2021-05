PROBABILE FORMAZIONE – A differenza dell’ Inter di Antonio Conte ( vedi probabile formazione ), sono tanti i dubbi per Andrea Pirlo che, al contrario del collega, parlerà intorno alle ore 15.00 in conferenza stampa. Troppo importante l’esito di questa Juventus-Inter ( vedi editoriale ). Ci saranno delle modifiche rispetto alle ultime uscite della Juventus , a partire dalla difesa. Dovrebbe riposare Alex Sandro , spazio a chi ha rifiatato contro il Sassuolo. Il grande ballottaggio è in attacco, dove uno tra Paulo Dybala e Alvaro Morata dovrà affiancare Cristiano Ronaldo , unico sicuro del posto. Di seguito la probabile formazione della Juventus di Pirlo contro l’Inter domani.

Pirlo non può fallire ed è costretto a battere l’Inter per non perdere il treno Champions League. Ancora troppi dubbi di formazione per la sua Juventus. Di seguito gli aggiornamenti di Giovanni Guardalà – giornalista di ‘Sky Sport’ – direttamente dalla Continassa

