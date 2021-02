Conte ha perso Sensi, Pioli ha risparmiato 5 titolari: le novità su Milan-Inter

Antonio Conte Inter

Conte e Pioli hanno vissuto un giovedì piuttosto diverso in preparazione di Milan-Inter. E le novità non sono del tutto positive, soprattutto per quanto riguarda il reparto di centrocampo

ALLARME CENTROCAMPO – La giornata sta per terminare e a meno di 65 ore da Milan-Inter ci sono importanti novità. Tanto in casa nerazzurra quanto in casa rossonera. Entrambi gli allenatori hanno perso un centrocampista. L’Inter dovrà fare a meno dell’ormai lungodegente Stefano Sensi (vedi articolo). Il Milan rinuncerà al nuovamente infortunato Ismael Bennacer (vedi articolo). Sempre a centrocampo, a rischio anche la presenza di Arturo Vidal (in recupero) e Brahim Diaz (verso il forfait). Le cose vanno meglio in difesa e attacco. E soprattutto sulle fasce.

BUONE NOTIZIE – Stando alle partite di oggi, Antonio Conte sarà soddisfatto per la crescita di Matias Vecino (in gol nel 14-0 contro la Vis Nova Giussano). Per quanto riguarda il Milan, Stefano Pioli è riuscito a risparmiare ben cinque titolari, che a Belgrado non hanno messo piede in campo. Si tratta del centrale difensivo Simon Kjaer, del terzino destro Davide Calabria, del centrocampista Franck Kessié, dell’ala destra Alexis Saelemaekers e soprattutto del centravanti Zlatan Ibrahimovic, grande ex e giocatore più atteso in Milan-Inter dopo l’espulsione polemica in Coppa Italia. Questo l’unico bicchiere mezzo pieno in casa rossonera, vista la trasferta affrontata.