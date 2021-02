Tonali prenota una maglia da titolare in Milan-Inter: Pioli obbligato in mezzo

Sandro Tonali e Stefano Pioli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tonali, da derby estivo di mercato a protagonista obbligato in campo nel derby invernale. La parabola del centrocampista rossonero è figlia di una situazione di emergenza. Pioli in vista di Milan-Inter non ha grandi alternative nel ruolo

TEGOLA IN MEZZO – L’infortunio di Ismael Bennacer è la notizia più negativa della trasferta del Milan a Belgrado. Dove il 2-2 subìto al 93′ curiosamente proprio da Milan Pavkov (vedi articolo) non può certo essere visto come nota lieta della serata. Archiviata l’andata dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic, il Milan può tornare a pensare esclusivamente al Derby di Milano in programma domenica pomeriggio. E l’assenza di Bennacer è praticamente certa. Lo stesso Stefano Pioli, al termine di Stella Rossa-Milan, ha confermato le sensazioni negative sul centrocampista algerino. Al suo posto oggi è entrato Sandro Tonali, che a questo punto è il favorito ad affiancare Franck Kessié davanti alla difesa. Pioli non ha molte alternative nel ruolo di vice-Bennacer e Tonali contro l’Inter è la soluzione più facile. Salvo sorprese, Tonali sarà protagonista dal 1′ a San Siro in Milan-Inter: dopo il derby di mercato vinto dal Milan in estate, all’orizzonte c’è il vero derby stagionale da non perdere. Pioli punterà molto su Tonali per riuscirci.