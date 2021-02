Tonali: Â«Milan, resettare tutto e mettere la testa al derbyÂ»

Tonali: «Milan, resettare tutto e mettere la testa al derby»

Condividi questo articolo

Photo 197216122 – Marco Canoniero – Dreamstime.com

Tonali, intervistato da Sky Sport dopo Stella Rossa-Milan 2-2 (vedi articolo), vuole subito voltare pagina in vista del derby. Il centrocampista è subentrato nel corso del primo tempo, a seguito dell’infortunio occorso a Bennacer.

MILAN-INTER -3 – Sandro Tonali ha preso parte al pareggio del Milan in casa della Stella Rossa, nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il centrocampista parla della preparazione al match con l’Inter: «Mettiamo da parte la delusione, sapendo però che è un risultato che a noi comunque va bene anche in vista del ritorno. Adesso resettiamo tutto: pensiamo in questi tre giorni a mettere la testa al derby, cercando di ridare tutto il 100%».