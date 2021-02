Pioli: Â«Milan-Inter arriva al momento giusto. Bennacer nota dolenteÂ»

Pioli: «Milan-Inter arriva al momento giusto. Bennacer nota dolente»

Stefano Pioli Milan

Pioli ha parlato a Sky Sport dopo Stella Rossa-Milan 2-2 (vedi articolo). Il tecnico rossonero, inevitabilmente, si sofferma sul derby e sull’infortunio di Bennacer, uscito nel corso del primo tempo per un nuovo infortunio muscolare (vedi articolo).

RIPRESI ALL’ULTIMO – Il Milan ha subito il 2-2 della Stella Rossa al 93′. Stefano Pioli è rammaricato: «Non mettiamo di mezzo la voglia, quando non ce n’è bisogno. Non abbiamo avuto la qualità per chiudere la partita e cercare di fare il terzo gol. Purtroppo usciamo dal campo con una non vittoria che avremmo meritato, ma che non siamo riusciti a conquistare. Quando siamo rimasti un uomo in più non dovevamo concedere alla Stella Rossa una situazione pericolosa. Rimane un buon risultato, perché è un buon risultato per la partita di ritorno, adesso ci penseremo più avanti. Arriva un momento importante per la nostra stagione: cercare di superare i sedicesimi, il derby e la partita con la Roma. Arrivano momenti decisivi, è chiaro che bisogna alzare meglio. Stasera siamo andati vicini, ma dovevamo farlo fino alla fine».

INFORTUNIO – Pioli parla del nuovo problema fisico: «La nota veramente dolente, purtroppo, è la ricaduta dell’infortunio di Ismael Bennacer. Pensavamo di aver fatto tutto per non correre più rischi, invece purtroppo qualcosina ha sentito. Questo è l’aspetto molto negativo della serata di stasera: peccato, perché è un ragazzo che stava dando e crescendo tanto. Stava tornando, adesso si deve fermare di nuovo: dispiace soprattutto per lui, è un ragazzo che ci poteva dare una mano».

STRACITTADINA – Pioli si sposta su Milan-Inter: «Io credo che il derby ultimamente siano stati molto equilibrati. Ci sono sempre stati dei gol nei nostri derby, quindi la squadra che riuscirà a non subire potrà vincere. Abbiamo le nostre caratteristiche e le nostre qualità, l’Inter ha un altro modo di stare in campo. Siamo molto vicini come livello e in classifica: arriva al momento giusto, dobbiamo essere preparati per questa gara importante».