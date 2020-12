Conte e il turnover studiato per Inter-Bologna: fuori un titolare per reparto

Antonio Conte Inter

Conte dovrà sfruttare in maniera intelligente l’ampia rosa a disposizione. Per Inter-Bologna l’ipotesi turnover è argomento all’ordine del giorno, anche se parlare di turnover sembra quasi azzardato. Prevista la solita rotazione per ogni reparto

TURNOVER – La vigilia di Inter-Bologna è appena iniziata e sale l’attesa per la conferenza stampa di Antonio Conte (vedi appuntamento). Tra qualche ora il tecnico nerazzurro potrà rispondere anche sull’ipotesi turnover in vista della partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Nelle ultime ore si parla con insistenza della possibilità di far rifiatare almeno un titolare per reparto, ma chi?

DIFESA – Dietro salgono le quotazioni di Danilo D’Ambrosio, pronto a far rifiatare uno tra Milan Skriniar e Alessandro Bastoni come terzo di difesa. Possibile avvicendamento tra Stefan de Vrij e Andrea Ranocchia in mezzo. Rinunciare nuovamente a due terzi della difesa titolare a copertura del capitano Samir Handanovic non sembra essere nelle idee di Conte, che vuole ottimizzare l’affiatamento del reparto arretrato.

FASCE – Il turnover più massiccio, come al solito, riguarderà le corsie laterali, dove finora Conte ha sempre fatto ruotare tutti. A riposare stavolta sarà Ashley Young, sostituito da Ivan Perisic sulla sinistra. Solito ballottaggio a destra tra Matteo Darmian e Achraf Hakimi, con quest’ultimo in vantaggio.

CENTROCAMPO – Il ritorno di Arturo Vidal (vedi focus) permette di rinunciare per una volta a Nicolò Barella, titolare instancabile dell’Inter di Conte. Non dovrebbero rischiare il posto Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini, sebbene la suggestione Stefano Sensi dal 1′ può essere la sorpresa della serata.

ATTACCO – Davanti teoricamente è il turno di riposo di Lautaro Martinez, che farà spazio ad Alexis Sanchez riproposto da seconda punta come a Reggio Emilia. In campo dall’inizio Romelu Lukaku, che ha già rifiatato una settimana fa ed è pronto a essere protagonista nei prossimi 180′ più recupero.