Vidal rigenerato dopo lo stop? In Inter-Bologna si decide il suo ruolo in rosa

Condividi questo articolo

Arturo Vidal

Vidal è pronto a tornare in campo dopo aver saltato per squalifica la trasferta di Monchengladbach. Conte in Inter-Bologna deve scegliere come e dove schierarlo, perché nel giro di tre giorni potrebbe dover cambiare ruolo

STOP UTILE – L’espulsione con squalifica in Champions League ha tenuto Arturo Vidal a riposo. Niente trasferta in Germania e una settimana piena a riflettere sul suo errore, dopo la prova di Reggio Emilia. Il centrocampista cileno non è mai stato allontanato dal gruppo, essendosi allenato fino all’ultimo minuto prima della partenza dei compagni, ma la leggerezza fatta non verrà dimenticata in fretta. Soprattutto se mercoledì l’Inter pagasse il “biscotto” internazionale (vedi situazione nel Gruppo B, ndr). Vidal continua a essere un elemento fondamentale negli schemi di Antonio Conte, ma in che ruolo? Finalmente è arrivato il giorno della svolta tattica stagionale.

QUALE RUOLO? – Il ritorno al 3-5-2, a cui ha fatto seguito anche quello di Marcelo Brozovic al centro, mette Conte nelle condizioni di riproporre il classe ’87 cileno da mezzala. Un ruolo in cui la certezza si chiama Nicolò Barella, che contro il Bologna dovrebbe rifiatare (vedi aggiornamento). L’alternativa sempre presente è Roberto Gagliardini (vedi focus). In Inter-Bologna Conte potrà proporre Vidal “alla Barella” (vedi focus), ma nella decisiva Inter-Shakhtar Donetsk a farne le spese potrebbe essere proprio Gagliardini. Compiti leggermente diversi. L’impressione è che inizieremo a vedere con più continuità Vidal mezzala anziché regista, mediano e trequartista. Finalmente. A meno che Conte non si inventi qualcosa di nuovo per il suo guerriero cileno…