Barella problema al polpaccio ma ci sarà in Inter-Bologna: le condizioni

Barella è reduce da un problema al polpaccio così come sottolineato più volte da Antonio Conte nel post partita di Borussia Monchengladbach-Inter. Il calciatore però potrebbe essere presente in Inter-Bologna: le ultime riguardo la sua condizione.

LE CONDIZIONI – Barella, tra i titolari della sfida di UEFA Champions League contro il Borussia Monchengladbach, ha giocato l’intera partita con un problema al polpaccio, così come raccontato da Antonio Conte al termine della sfida. Visto il problema muscolare, il calciatore in settimana ha svolto gran parte del lavoro personalizzato per recuperare, e probabilmente sarà convocato per Inter-Bologna in programma sabato sera. Il centrocampista però non sarà impiegato. Al suo posto il tecnico valuta il possibile impiego di Stefano Sensi (vedi QUI).