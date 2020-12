Inter-Bologna, Conte chiede concentrazione: Vidal e Sanchez avvisati

Antonio Conte Inter

Inter-Bologna in programma domani sera, Antonio Conte non vuole cali di concentrazione nonostante l’impegno importante di martedì in UEFA Champions League. Previsto turnover (vedi QUI) ma i giocatori che scenderanno in campo saranno comunque all’altezza della sfida. Il tecnico si aspetta molto da Arturo Vidal e Alexis Sanchez

CONCENTRAZIONE – Inter-Bologna sfida da non sbagliare così come fatto la scorsa stagione con la vittoria in rimonta degli uomini di Sinisa Mihajlovic. Antonio Conte farà turnover in vista dell’importante sfida di UEFA Champions League in programma la prossima settimana ma questo non dovrà distrarre la squadra, anzi. Il turnover sarà, oltre che studiato, di primissimo livello. Basti pensare che su tutti probabilmente scenderanno in campo giocatori del calibro di Achraf Hakimi, Arturo Vidal e Alexis Sanchez. Un mix di esperienza, qualità e sostanza. Quel che è mancato però a questi tre giocatori in particolare è la lucidità e la concentrazione nei novanta minuti. Conte ha fiducia nei suoi uomini anche perché molti di questi li ha espressamente richiesti. Contro il Bologna la squadra non dovrà sbagliare, anzi cercare di chiudere il prima possibile la pratica in modo tale da alzare il molare in vista del prossimo impegno.